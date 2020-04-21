АМКУ поручил отменить налоговые льготы для коммунальных предприятий Харькова

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Комитет пришел к выводу, что освобождение всех харьковских коммунальных предприятий, учреждений, организаций от уплаты вышеупомянутых налогов признано недопустимой государственной помощью для конкуренции, поскольку Конституцией и Налоговым кодексом предусмотрена равность перед законом всех налогоплательщиков, независимо от формы собственности.

Кроме того Хозяйственным кодексом органам местного самоуправления прямо запрещается принимать акты или совершать действия, определяющие привилегированное положение субъектов хозяйствования той или иной формы собственности.

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"На основании принятого Комитетом решения Харьковский городской совет должен изъять из своего распорядительного акта норму, которой устанавливается льгота для всех коммунальных предприятий, учреждений, организаций", – сказано в сообщении.