"Новая почта" и китайский Cainiao запустили чартерные грузовые рейсы из Китая

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"В прошлую пятницу из Китая прибыл первый самолет с 20 тоннами груза. Это товары, которые заказали клиенты "Новой почты" на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, оттуда наш украинский партнер, компания "Элерон", доставляет его во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней, партии ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускорит доставку", - рассказал директор "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам компании по всей стране.

Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Согласно данным "Новой почты", по итогам марта количество международных посылок в Украине выросло на 30% по сравнению с февралем.