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21.04.20 18:35

Кабмин планирует уволить заместителя министра экономики по аграрному направлению, – СМИ

Заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, отвечающего за аграрное направления, планируют заменить, в правительстве идут переговоры с кандидатами на пост.

Кабмин планирует уволить заместителя министра экономики по аграрному направлению, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в правительстве, передает БизнесЦензор.

"Сейчас проходят переговоры с кандидатами. Рассматривается два варианта – смена аграрного заместителя министра экономики или назначение министра АПК", – сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, Кабмин назначил Тараса Высоцкого заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре 2019 года.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, уволив с этой должности Тимофея Милованова.

Петрашко с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

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