Рост оборота розничной торговли замедлился в марте до 6,1%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года оборот розничной торговли снизился до 10,6%, тогда как в марте 2020 года по сравнению с февралем увеличился на 4,4%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 15,3%), Днепропетровской (на 15%), Харьковской (на 14,9%), Запорожской (на 14,8%), Кировоградской (на 13,9%), Полтавской (на 12,8%), Волынской (на 12,6%) и Одесской (на 12,4%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и зоны проведения ООС.

Как сообщалось, по данным Госстата, товарооборот розничной торговли в январе-феврале 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 13,5% по сравнению с январем-февралем 2019 года.

В том числе в феврале 2020 года оборот розничной торговли по сравнению с январем снизился на 0,7%, тогда как в годовом измерении увеличился на 15,7% (по сравнению с февралем 2019 года).