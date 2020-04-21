Минобороны планирует закупить пожарных машин на 200 миллионов по 8 млн за штуку

Такое решение правительство приняло на заседании 18 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Со сроком поставки до конца года планируют заказать 25 пожарных автоцистерн тяжелого типа 2020 года производства на шасси повышенной проходимости 6х6 2019-2020 годов выпуска по ожидаемой цене 8 млн грн за штуку. Объем полипропиленовой цистерны должен вмещать не менее 12 320 л, из которых минимум 11 000 литров воды и 1 320 л – пенообразователя.

Для участия в торгах необходимо предоставить аналогичный договор за последние три года о поставке пожарных автомобилей с цистернами из полимерных материалов (полипропилен или его производные с идентичными физическими характеристиками) с подачей огнетушащих веществ в очаг пожара на ходу.

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Также заказчику надо показать образец такого автомобиля, который был изготовлен/поставлен за последние три года. Желательно, чтобы он находился в Киеве.

Тендерные предложения будут принимать до 5 мая, сами аукционы запланированы на 6 мая.

Напомним, в 2017 году Минобороны закупило меньшие пожарные автоцистерны специального назначения на шасси 4х4 на сумму 106,81 млн грн. Из этих средств ООО "Компания Титал" получило 46,33 млн грн, ООО "Промышленная компания "Пожмашина" – 42,03 млн грн, а ООО "ППК "Конструкторское бюро пожарных и специальных машин" – 18,45 млн грн.