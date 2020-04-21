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21.04.20 17:41

Госфинмониторинг обнаружил с начала года подозрительных операций на 15 миллиардов

В частности, в течение первого квартала 2020 года Госфинмониторингом подготовлено 239 материалов о проведении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 14,8 млрд грн.

денег,отмывание

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службой финансового мониторинга, передает БизнесЦензор.

В том числе в течение первого квартала Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 47 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 161,4 млн грн", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в течении квартала направлено в правоохранительные органы 18 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ Украины.

Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн.

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