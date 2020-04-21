ЕС выделит Украине 190 миллионов евро на здравоохранение и поддержку малого бизнеса, – МИД

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел по итогам телефонных переговоров главы МИД Дмитрия Кулебы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, где особое внимание будет уделено Украине, передает БизнесЦензор.

В частности, около 15 млн евро помощи ЕС будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро – для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро – малых фермерских хозяйств, 4 млн евро – на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Глава МИД также поблагодарил за дополнительные 13 млн евро гуманитарной помощи для населения на Донбассе, страдающего от войны.

В свою очередь Жозеп Боррель заверил, что санкционная политика Евросоюза в отношении России остается неизменной. Боррель отметил, что санкции против России должны сохраниться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.