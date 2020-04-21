Кернес и Труханов отказываются приостановить работу рынков, – Офис Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания главы ОП Андрея Ермака председателями областных государственных администраций относительно ситуации с распространением коронавируса, передает БизнесЦензор.

В ходе совещания в очередной раз обсуждался вопрос выполнения решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях.

"Председатели ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии", – сказано в сообщении.

В свою очередь Ермак заявил о планах обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и главой МВД Арсеном Аваковым: "Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел".

Со своей стороны глава Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко отметил, что руководители областей должны более тесно сотрудничать с городскими головами, ведь они являются лидерами местных общин.

"У некоторых мэров есть своя точка зрения на ряд вопросов, но есть вопросы государственного уровня. Мэры должны отвечать за свои решения", – сказал Кличко.

По итогам совещания была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время селекторного совещания с городскими головами, где эти вопросы будут рассмотрены более предметно.

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Как сообщалось, 16 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Ранее главный санврач выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу.

Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".