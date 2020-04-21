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21.04.20 16:07

"Укравтодор" начал работы по строительству объездной вокруг Львова

"Укравтодор" начал реализацию трех инвестиционных проектов, которые создадут объездную дорогу вокруг Львова и разгрузят транзитные и внутренние транспортные маршруты в области.

"Укравтодор" начал работы по строительству объездной вокруг Львова

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

Укравтодор начал работы по строительству объездной вокруг Львова 01

В частности, стартует:

"Транзитное кольцо во Львовской области является комплексным проектом, к внедрению которого вовлечены многочисленные стейкхолдеры. Есть общая цель - удобное и быстрое движение в области, имеем поддержку государства, нацеленные на конкретные результаты уже в 2020 году", - заявил глава агентства Александр Кубраков.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время транзитные транспортные потоки, которые движутся по основной сети государственных дорог Львовской области, осуществляют движение с выездом на существующую объездную Львова. Таким образом, объездная города перегружена транзитным и городским транспортом, что создает пробки и приводит к уменьшению скорости движения транспорта до 20-30 км/ч.

По обнародованным данным, новая объездная будет формироваться со следующих дорог:

В настоящее время идут работы на дороге М-12 на участке Николаев-Городок, на дороге Т-14-25 - на участке от М-06 Киев-Чоп до М-11 Львов-Шегини. Кроме того, уже готова проектная документация на ремонт участков Городок-Повитно (получено позитивное заключение экспертизы) и Жовква- Каменка-Бугская (экспертиза проводится). На указанных участках старт работ планируется в 2020 году.

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