БизнесЦензор

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21.04.20 15:49

Регистрация нового бизнеса во время карантина упала в 3 раза (обновлено)

Около 1,58 тыс. новых физических лиц-предпринимателей зарегистрировалось за прошлую неделю, тогда как за неделю до начала карантина украинцы зарегистрировали 5,16 тыс. ФЛП.

Регистрация нового бизнеса во время карантина упала в 3 раза (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot, передает БизнесЦензор.

"Регистрация новых ФЛП уменьшилась в три раза. Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5000 новых предпринимателей, то сейчас еженедельно регистрируется только 1,5 тысячи", – отмечается в сообщении.

Согласно данным ресурса, в первую неделю карантина зарегистрировалось почти 2,8 тыс. ФЛП, во вторую – 1,6 тыс., в третью и четвертую – по 1,9 тыс.

По подсчетам сервиса, новые компании регистрируются тоже втрое меньше.

"Если в карантин регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний еженедельно, то за последнюю неделю зарегистрировалось только 495", – сообщает Opendatabot.

Так, регистрация новых компаний сократилась с 1,55 тыс. новых компаний в предкарантинную неделю до 495 новых компаний за предыдущую.

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