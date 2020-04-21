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21.04.20 17:24

Миллиардер Бренсон готов заложить собственный остров ради спасения авиакомпании Virgin Atlantic

Австралийская авиакомпания Virgin Australia Holdings Ltd., вторая по величине в стране, сообщила о добровольном переходе во внешнее управление, став одной из первых крупных авиакомпаний, обратившихся за защитой от банкротства на фоне пандемии коронавируса.

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Перед этим британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший бренд Virgin, обратился к правительству Австралии с просьбой предоставить авиакомпании финансовую помощь, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Брэнсон отметил, что принадлежащая ему британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways Ltd., также не переживет кризис без государственной поддержки.

В открытом письме для сотрудников Брэнсон написал, что добивается получения коммерческого кредита, который компания намеревается выплатить, и готов предоставить в качестве залога принадлежащий ему остров Некер, относящийся к Британским Виргинским островам.

По словам предпринимателя, сумма кредита может составить 500 млн фунтов стерлингов.

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Власти Великобритании еще не приняли решение по поводу поданной Virgin Atlantic несколько недель назад заявки на получение финансовой помощи в размере сотен миллионов фунтов стерлингов.

Правительство попросило авиакомпанию предоставить детали относительно попыток привлечь финансирование в частном секторе и привлекло специалистов Morgan Stanley для оценки прибыльности компании и ее вклада в британскую экономику, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем временем управляющими Virgin Australia были назначены представители компании Deloitte.

"Мы начали процесс поиска заинтересованных сторон для участия в рекапитализации бизнеса, и некоторые уже выразили свой интерес", – сказал Вон Стробридж, назначенный одним из управляющих компании.

Компании Брэнсона, Virgin Group Holdings Ltd., принадлежит доля в австралийской авиакомпании в размере 10%. В числе ее основных акционеров находятся Singapore Airlines Ltd., а также подразделения Etihad Airways, китайской HNA Group Co. и китайского конгломерата Nanshan Group.

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