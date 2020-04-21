Госэнергоэффективности ожидает от банков около 1 миллиарда на "теплые" кредиты

Об этом сообщает Интнерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"По предварительным расчетам, объем кредитования в этом году ожидается в объеме около 1 млрд грн", – говорится в ответе Госэнергоэффективности.

При этом в агентстве отметили, что, согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год", на государственные компенсации энергоэффективных мероприятий заложено 400 млн грн.

Госэнергоэфективности уточнило, что с целью запуска программы "теплых" кредитов в 2020 году агентство к середине апреля завершило процедуру заключения договоров с уполномоченными госбанками – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".

Кроме того, в Госэнергоэффективности обратили внимание, что в сотрудничестве с местными органами власти разработаны внедрены местные программы софинансирования "теплых" кредитов для населения и ОСМД.

"Приняв участие в таких программах, можно получить больший размер компенсации – дополнительно 15-20% по процентам или 10-55% суммы кредита из областных или других местных бюджетов", – отмечается в письме агентства.

По его данным, в 2020 году количество принятых местных программ увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом – до 336.

При этом 128 программ уже профинансированы на сумму 147 млн грн, что на 17 млн грн выше этого показателя 2019 года.

В целом с начала года компенсировано почти 6 млн грн 3,6 тыс. домохозяйств, уточнили в агентстве.

Как сообщалось, в конце марта Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило паспорт бюджетной программы, в соответствии с которым объем компенсаций по программам энергоэффективности жилья для физических лиц и ОСМД предусмотрен в размере от 20% до 70% их стоимости.

Согласно данным Госэнергоэффективности, после утверждения паспорта ведомство начало процедуру заключения договоров с госбанками на предоставление "теплых" кредитов. В 2014-2019 гг. все участники программ энергоэффективности жилья инвестировали в эти проекты около 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства. В целом за указанный период "теплые" кредиты привлекло около 750 тыс. семей. В частности, на реализацию энергоэффективных проектов в течение 2019 года население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн., из госбюджета компенсировано свыше 545,8 млн. грн.

По мнению победителя конкурса на должность главы Госэнергоэффективности Валерия Безуса, энергоэффективность могла бы стать одним из рычагов, способствующим выходу украинской экономики из кризиса.

"Мое железобетонное убеждение: если бы энергоэффективность стимулировали лучше, то за счет большого количества рабочих мест можно было бы восстановить экономику, в том числе после влияния эпидемии коронавируса ", – сказал Безус.