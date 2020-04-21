Еврокомиссия готовит рекомендации по восстановлению путешествий летом

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.
"В дорожной карте по смягчению карантина мы говорили, что в будущем выступим с руководством о том, как восстановить путешествия в пределах ЕС. Сейчас мы готовим их", – сообщил представитель Еврокомиссии.
Он отметил, что ЕС призывает страны-члены обсуждать между собой путь смягчения путешествий в будущем.
"Мы ищем разумное решение, чтобы, в частности, в предстоящий летний сезон иметь единый европейский подход, рациональный для каждого. Конечно, учитывая местные условия", – сказал Мамер.
Он напомнил, что ЕС официально определил три критерия для снятия карантина, введенных в связи с пандемией коронавируса.
"Каждая страна-член должна применять эти критерии, употребляя шаги для смягчения ограничений", – добавил Мамер.