Региональные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Сеть Sun Oil в ряде регионов снизила цены на 50 копеек – до 21,49 грн/л за бензин А-92 и дизтопливо, и 22,49 грн/л за бензин марки А-95. Например, в Киевской области цены снижены сразу на 1 грн – до 20,99-21,99 грн/л.

"БРСМ-Нафта" опустила цены дизтоплива на 20-50 копеек за литр в зависимости от региона: например в Киеве – на 20 коп./л, до 19,79 грн/л, в Черкасской области – на 50 коп./л, до 19,49 грн/л.

Цены на бензин были снижены от 30 копеек в Винницкой и Сумской областях до 1 грн за литр в Киевской и Черкасской.

По данным "А-95", розничные цены продолжают снижать сети Мотто и Мango, опустив их в среднем на 20-25 коп./л.

На выходных снизили цены и региональные сети – полтавский "Автотранс", одесский "Катрал" и житомирский "Фактор". Так цена дизтоплива на станциях "Фактора" опустилась на 20 копеек за литр – до 18,30 грн/л, что является минимальным уровнем среди всех сетей.

Как сообщалось, за прошедшую неделю (10-17 апреля) средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр. Так 16 апреля утром на 50 копеек снизили цены компании ОККО и WOG, на что во второй половине дня сеть группы "Приват" ответила снижением на 1 грн за литр.