"Укрспирт" заявил о преодолении острого дефицита антисептиков в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

ГП "Укрспирт" заявляет, что поставило уже 2 млн 600 тыс литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Речь идет о сырье для антисептиков, которую со 2 апреля начали производить на базе заводов "Укрспирта".

"Украинские производители закупили у государственного предприятия "Укрспирт" уже 2 миллиона 600 тысяч литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные - антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен", - сказал Блескун.

По данным "Укрспирта" дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% - 42,45 грн за литр.

"Цены являются постоянными и в них не закладывается акциз. Кроме того, на сайте ГП "Укрспирт" каждый день публикуется информация об общих объемах и компаниях, которым осуществляются отгрузки", - сообщает ГП.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".