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21.04.20 14:29

Минфин вновь отменил аукцион по продаже облигаций государственного займа

Министерство финансов по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 21 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Минфин вновь отменил аукцион по продаже облигаций государственного займа

Об этом сообщается на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", – сказано в сообщении.

Таким образом, отменен уже четвертый аукцион по продаже ОВГЗ с конца марта.

Как сообщалсь, по словам министра финансов Сергейя Марченко, необходимости в привлечении средств для финансирования госбюджета на внутреннем рынке нет до конца апреля.

1 апреля Национальный банк по согласованию с Минфином перечислил в госбюджет сразу всю сумму в 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

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