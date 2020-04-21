Цены на газ в Европе упали ниже $70 за тысячу кубометров

Цена с поставкой на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тысячу кубометров, а на вторник – $45,65 (на прошлой неделе цена держалась на уровне $62,5), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На главной спотовой площадке Европы – голландской TTF –газ с поставкой во вторник стоит уже $69,4 за тысячу кубов по сравнению со средней ценой $76 на прошлой неделе.

Как отмечает агентство, цены на газ в Великобритании уже ниже (без каких-либо поправок на транспорт и экспортные пошлины) цены газа в России ($64 в западных областях страны).

Пять лет назад в Великобритании было остановлено главное подземное хранилище Rough, и теперь оно не в состоянии адсорбировать излишнее предложение голубого топлива.

Кроме того, на терминалы королевства продолжает поступать сжиженный природный газ: за первые 19 дней апреля поставки СПГ в страну выросли на 5%.

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Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".