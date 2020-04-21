Минздрав закупил китайские костюмы защиты для врачей по цене вдвое дороже украинских

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, МЗУ получило распоряжение Минздрава закупить 90 тысяч костюмов биологической защиты ожидаемой стоимостью 35,69 млн грн (396 грн за штуку) 10 апреля, а 14 апреля выбрало поставщика с наиболее выгодным предложением: 22 млн грн или 245 грн за штуку.

"При этом победителем стал украинский производителя, который имеет соответствующее разрешение на введение в оборот данного средства индивидуальной защиты и был годов расширить производство костюмов биозащиты за счет переоборудования производственных линий", – отмечается в сообщении.

Однако Минздрав до сих пор не подтвердил исполнение подписанного договора, из-за чего 20 тысяч уже пошитых украинским производителем костюмов остаются на складе.

В то же время Министерство здравоохранения в ночь на 16 апреля обнародовало изменения в план закупок, а уже 17 апреля – опубликовало подписанный договор с ООО "Меддив" на закупку 71,37 тыс. костюмов биологической защиты китайского производства на сумму 34,87 млн грн или 488,6 грн за штуку.

"Минздрав объясняет самостоятельное проведение тендера необходимостью получить костюмы в соответствии с сертификации ДСТУ EN 14126, что никоим образом не было указано в поручении, доведенном до госпредприятия. Сертификации ДСТУ EN 14126 не является обязательным требованием к данному предмету закупок, согласно действующему законодательству", – отмечается в сообщении.

В МЗУ отмечают, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации.

По данным в системе Youcontrol, собственниками ООО "Меддив" указаны Богдана Витковская (45%), Анна Шевцова (45%), Александр Охрименко (5%) и Наталия Потребчук (5%).