БизнесЦензор

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21.04.20 12:36

Цены на нефть опустились ниже $20 впервые за 18 лет

Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на нефть WTI остаются на отрицательной территории. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $19,65 за баррель, что на $5,92 (23,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $34,42 (91,47%) - до минус $3,21 за баррель. К окончанию торгов в понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов рухнула почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Аналитики Citi предупредили, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире еще более быстрыми темпами, цены на Brent последуют вниз за WTI.

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