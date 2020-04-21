Кличко отстранил первого заместителя после обыска СБУ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции

"Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей. И возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы КГГА на Валентина Мондриевского", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

Как сообщал БизнесЦензор, в помещениях Киевской городской государственной администрации вечером вторника провели обыски после того, как сотрудники СБУ задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.