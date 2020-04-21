Внеочередное заседание Рады может пройти в четверг или пятницу

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться – в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний – по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп. В повестке дня точно будут постановления об отмене изменений в регламент – депутаты планируют их отклонить. Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - сказала она, отвечая на вопрос агентства о том, ожидается ли в среду, 22 апреля, внеочередное заседание парламента.