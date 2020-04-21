Набсовет продолжил процедуру отбора главы "Укрзализныци" на период карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"… Наблюдательный совет продлил начатую в феврале 2020 процедуру отбора на количество дней, в течение которых действуют указанные ограничительные меры", - сообщает "Укрзализныця".

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров назначил Ивана Юрика и.о. главы правления АО "Укрзализныця", освободив от этой должности Желько Марчека. Юрик с июня 2019 года является членом правления "Укрзализныци", возглавляет направление привлечения инвестиций.

Напомним, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.