Зеленский допускает смягчение карантина в Украине после 24 апреля

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны (заболеваемости коронавирусом), - сказал Зеленский.

Зеленский вновь призвал украинцев ответственно относиться к мерам карантина и праздновать Пасху дома.

"Пока у нас нет даже первой большой волны. А вы видите, что в мире уже говорят, есть вторая волна, может быть третья волна. Никто не знает, когда коронавирусная инфекция сгинет, когда всё это закончится. Пока мы ее сдерживаем", - отметил он.

Президент подчеркнул, что если после Пасхи пойдет волна заболевания, то в Украине может быть "страшная статистика" – от 2 до 10% заболевших коронавирусом от всего населения Украины, и медики "будут вынуждены выбирать, кому из украинцев жить".

"Сейчас мы ситуацию очень неплохо контролируем, очень у нас непростые цифры. Поэтому люди должны знать, праздники праздниками, важно, в следующем году пойдем вместе все в церковь. А сегодня – терпение и хотя бы раз отреагировать не сердцем, а именно разумом", - призвал Зеленский.