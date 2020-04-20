Совет ЕС отдельно обсудит банковскую реформу в Украине

Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, анонсируя предстоящее заседание Совета ЕС по вопросам внешней политики, которая пройдет в формате видео-конференции 22 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также в повестку дня включен и украинский вопрос.

Говоря о том, что предметом обсуждения будет также вопрос проведения в Украине реформ, дипломат сказал: "По вопросу реформ, то будут обсуждаться те же самые реформы, как и раньше, например, судебная реформа. Но есть один важный пункт, который мы хотим обсудить – это вопрос приватизации банка, который ранее был национализирован. Вам известно, что есть, если я не ошибаюсь, и эта цифра очень впечатляющая, 16 тыс. поправок к закону о банковской деятельности".

При этом представитель ЕС выразил надежду на помощь МВФ в проведении этой реформы.

"Это реформа, которая будет обсуждаться во время заседания", – добавил дипломат.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-l о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Ко второму чтению к законопроекту было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.