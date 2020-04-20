Минюст предложил объединить тюрьмы с разными уровнями безопасности

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в видеообращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим, чтобы сейчас начали работать универсальные учреждения исполнения наказаний с несколькими уровнями безопасности, чтобы разного уровня опасности преступники могли содержаться в пределах одного учреждения, а также чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов", - заявил Малюська.

"Это даст нам, с одной стороны, значительную экономию бюджетных средств и позволит закрыть большое количество полупустых тюрем. С другой стороны, заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными. Для ресоциализации осужденных это крайне важно", - объяснил министр.

Также законопроект предусматривает запуск рейтинга тюрем по ряду параметров, таких как уровень соблюдения прав человека, обеспеченность заключенных, уровень качества оценки рисков и потребностей и других.

"Все это позволит нам сделать систему с одной стороны дешевле, с другой - более эффективной", - уверен Малюська.