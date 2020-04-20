БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
20.04.20 15:43

В США отменили международный фестиваль Comic-Con из-за коронавируса

Организаторы международного фестиваля поп-культуры Comic-Con сообщили, что решили отменить мероприятие в 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19. Фестиваль ежегодно проходит в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Его отменяют впервые за 50-летнюю историю его проведения.

comic,con

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В сообщении организаторов говорится, что Comic-Con решили перенести на лето следующего года. Фестиваль должен состояться 22–25 июля 2021 года.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер, и, хотя мы опечалены этим, мы знаем, что это правильное решение", - заявил представитель организаторов фестиваля Дэвид Гланзер.

Ранее из-за коронавируса отменили американский фестиваль искусств Burning Man. В США выявлено уже более 700 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло свыше 37 тыс. человек.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100