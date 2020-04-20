БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
20.04.20 13:19

Disney не будет выплачивать зарплаты почти половине сотрудников

Компания Disney перестанет выплачивать зарплаты почти половине своих сотрудников (более 100 тыс. человек) из-за коронавируса.

disney

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Эта и другие меры позволит ей сэкономить до $500 млн в месяц.

Вместе с тем топ-менеджеры компании отказались от зарплат, но не стали отказываться от стимулирующих выплат. По информации FT, они составляют большую часть их дохода.

Компания в начале месяца сообщила, что с середины апреля отправит часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Однако тогда компания не уточнила, скольких именно сотрудников затронет это решение. Первая волна отпусков началась 19 апреля. О своем решении отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск сообщили и другие крупные компании (Cathay Pacific, The Guardian и другие).

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2,3 млн, погибло свыше 161 тыс. человек. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100