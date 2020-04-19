"Укрнафта" предоставила фирмам Коломойского рассрочку на возврат 7,6 миллиарда долга

Об этом свидетельствуют решения судов, обнародованные в Едином госреестре судебных решений в период с 19 февраля по 18 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В рамках этих мировых соглашений "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга – это проценты и инфляционные за 4 года, начиная с 2016 года и до заключения мировых соглашений.

Поскольку "Укрнафта" не заявляла требований по штрафным санкциям, их расчет в судебных документах не приводится. Но учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 годы на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 834 млн грн. Еще учитывая, что обязательство оплаты нарушено как минимум на четыре года, штраф по ставке 3% годовых составил бы 910 млн грн. Таким образом, по оценкам enkorr, "Укрнафта" отказалась от требования около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.

Согласно мировым соглашениям, "Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

В хронологическом порядке первое мировое соглашение с ООО "Котлас" на 2,48 млрд грн было утверждено судом еще 10 февраля, затем в период с 6 по 13 апреля были утверждены аналогичные по содержанию соглашения с "Прикарпатьенефтетрей" (на 1,32 и 0,36 млрд грн), "Техтред Групп" (на 0,9 млрд грн), "Гарант-УТН" (0,53 млрд грн), "Галнафта" (на 1,17 млрд грн).

Ранее сообщалось, что юридические вопросы в "Укрнафте" курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского, который среди прочего курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из "Укрнафты" в 2015 году.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 млн до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 млрд до 1,1 млрд кубометров, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2020 года долг "Укрнафты" по налогам оценивается в 30 млрд грн с учетом пени и штрафов.