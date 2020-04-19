Россия потратит 46% резервного фонда до конца года, – Минфин РФ

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 трлн рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен", – сказал глава Минфина РФ.

Ранее российский министр заявлял, что в текущем году планируется израсходовать из фонда 2 трлн рублей, исходя из текущих цен на нефть ($20 за баррель).

Объем ФНБ по состоянию на 1 апреля составил 12,86 трлн рублей, или 11,3% ВВП России, что эквивалентно $165,38 млрд. За месяц фонд увеличился в 1,6 раза – в марте средства в иностранных валютах в суммах $20,63 млрд, 18,43 млрд евро и 3,59 млрд фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов за 2019 год, были зачислены на счета по учету средств ФНБ.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 11,1 трлн рублей, или $142,736 млрд (9,8% ВВП).