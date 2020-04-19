Facebook создает платформу с симуляцией самого себя

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Теневой" Facebook будет населен ботами, симулирующими поведение людей. Они могут ставить лайки, делиться постами и дружить.

Разработчики Facebook заявляют, что система будет моделировать разного рода реальное поведение в уменьшенной форме и изолированно от основной соцсети. Например, бот-мошенник будет вступать во взаимодействие с другими ботами, симулирующими реальное поведение жертв мошеннических схем в соцсети. Другие боты будут обучены нарушать приватность пользователей, искать "неправомерный" контент, нарушающий правила Facebook, а также заниматься поиском ошибок.