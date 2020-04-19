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19.04.20 12:59

Facebook создает платформу с симуляцией самого себя

Американская корпорация Facebook объявила о создании скрытой платформы только для ботов, которая поможет узнавать о троллях и мошенниках.

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Теневой" Facebook будет населен ботами, симулирующими поведение людей. Они могут ставить лайки, делиться постами и дружить.

Разработчики Facebook заявляют, что система будет моделировать разного рода реальное поведение в уменьшенной форме и изолированно от основной соцсети. Например, бот-мошенник будет вступать во взаимодействие с другими ботами, симулирующими реальное поведение жертв мошеннических схем в соцсети. Другие боты будут обучены нарушать приватность пользователей, искать "неправомерный" контент, нарушающий правила Facebook, а также заниматься поиском ошибок.

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