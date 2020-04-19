Министр юстиции предложил сделать платные VIP-камеры для задержанных. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

По словам чиновника, Минюст переходит к "активной фазе тюремной реформы". Первой проблемой министр считает проблемы с инфраструктурой, однако средств на решение этого вопроса в бюджете нет.

"Мы будет привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. Там история какая? По объективным причинам есть камеры лучшего качества и есть камеры хуже... Соответственно, ходят упорные слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы эту историю терпеть абсолютно не хотим. Соответственно мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер", – сказал Малюська.

По словам министра, ожидается, что Кабинет министров уже 22 апреля примет постановление, которое позволит делать камеры платными.

"Второй источник для финансирования нового строительства – это то, что мы начнем менять наши старые здания следственных изоляторов, расположенные в центральных частях городов, на новые здания, расположенные на окраинах. Первым таким проектом станет СИЗО и наши несколько учреждений во Львове. Мы планируем, что этот проект мы начнем где-то в конце мая - начале июня", – сказал глава Минюста.

Министр добавил, что третьим источником средств должна стать продажа замороженных тюрем.

"Их немало по всей территории Украины. Мы их будем продавать, а все полученные средства или хотя бы большую их часть направлять на капитальное строительство. Для этого нам нужны изменения в Бюджетный кодекс. Мы их инициируем уже и на этой неделе и уже будет зависеть от Верховной Рады, насколько быстро она сможет их рассмотреть", – сообщил Малюська.