BMW готовит кроссовер X5 на водороде

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз BMW Group.

Работу над созданием водородного автомобиля BMW начала несколько лет назад. Проект имеет название Hydrogen. Он разрабатывается совместно с Toyota.

Топливная установка i Hydrogen NEXT включает в себя топливный элемент и два резервуара для хранения водорода. Они расположены под полом авто и вмещают 6 кг водорода.

Суммарная выходная мощность электрической установки с водородным топливным элементом в грядущем BMW с i Hydrogen NEXT достигает 368 л.с.

Новая установка дебютирует на кроссоверах BMW X5 в 2022 году. Изначально выйдет пробная партия, а к 2025 году компания намерена наладить серийное производство модели.