В Риге начали ездить троллейбусы на водороде

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Rīgas satiksme.

Муниципальное предприятие, обеспечивающее городские перевозки общественным транспортом в Риге Rīgas satiksme сообщило, что с начала марта в тестовом режиме работает первая в Балтии водородозаправочная станция, расположенная в Риге, на Виенибас гатве, 6.

В середине февраля представители датской фирмы Nel Hydrogen провели последние работы по отладке оборудования, и с начала марта станция работает в тестовом режиме.

Полноценно работать станция начнет через несколько месяцев, а пока на ней будут заправляться только троллейбусы.

Заправленный водородом троллейбус может проехать до 150 километров, заправка занимает около 10 минут. Сейчас у Rīgas satiksme есть десять таких троллейбусов с двигателями на водородных топливных элементах.

Европейский Союз софинансирует 50% общих расходов Rīgas satiksme, которые оцениваются в 16,1 млн евро. Финансирование предоставляется в рамках механизма Соединяющейся Европы (CEF), предназначенного для инвестиций в инфраструктурные приоритеты ЕС в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникаций.