БизнесЦензор

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18.04.20 14:20

Глава Минэнерго не планирует кадровых изменений и ожидает экономии от энергосектора

Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не планирует на данный момент кадровых изменений в энергосекторе и рассчитывает на пересмотр предприятиями своих расходов и экономию средств.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По поводу кадровых назначений, Ольга Буславец заявила, что пока не планирует никаких изменений, вместе с тем ожидает активной работы всех структурных подразделений и полного взаимодействия предприятий", – сообщила пресс-служба Минэкоэнерго.

По ее словам, которые приводит пресс-служба, срочное решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности.

"Стабильность работы энергосистемы и обеспечение потребителей электроэнергией – основное наше задание. Кроме того, время предприятиям пересмотреть расходы и включить режим экономии", – отметила врио министра.

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