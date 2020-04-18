Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Тесты - ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусный", - заявил Лукашенко.

Как сообщал БизнесЦензор, Беларусь отказалась от уже запланированной покупки у России 30 тысяч тестов для определения коронавируса SARS-CoV-2.

Как сказал глава белорусского МИД, сейчас Беларуси российские тесты "и не нужны", поскольку Беларусь не только производит эти тесты сама, но и получила порядка 50 тысяч тестов на коронавирус из других стран.