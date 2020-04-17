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17.04.20 19:16

ФГИ просит отсрочить введение модуля электронного определения оценки квартир

Фонду госимущества Украины требуется дополнительное время для заполнения Единой базы данных оценки и корректного запуска модуля электронного определения оценочной стоимости, чтобы была возможность убрать оценщиков из действующей процедуры.

ФГИ просит отсрочить введение модуля электронного определения оценки квартир

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Должен быть полноценный бесплатный электронный сервис: если человеку база выдает не ту справку, то идет апелляция к оценщику. Но чтобы сделать эту базу данных, нам не хватает времени, а закон требует сделать это до 1 июля. Поэтому мы внесли предложение, чтобы отсрочить это на осень", – сказал Сенниченко.

Глава ФГИ напомнил, что в декабре прошлого года были приняты правки в Налоговый кодекс о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, которыми были исключены оценочные площадки при регистрации сделок купли-продажи недвижимости.

Сенниченко указал, что Фонду удалось с небольшой задержкой ввести электронный интерфейс, однако сделать до июля второй шаг – полностью убрать оценщиков как обязательную опцию, чтобы они остались только как апеллянты на случай, если автоматизированная система определяет цену сделки некорректно – будет сложно.

"Чтобы она (автоматизированная система) определяла ее (цену) корректно, надо наполнить Единую базу данных оценки в Фонде госимущества большими базами знаний – это огромная IT-система. Пока бездумная машина все равно определяет цену по среднему значению", – пояснил глава ФГИ.

Он сообщил, что Фонд нашел донорские средства, чтобы эта система оценки финансировалась, как когда-то система "Прозорро".

"Потому что это примерно такого же масштаба система. Написали огромное техническое задание, подготовили проекты подзаконных актов, но нам надо все это на осень передвинуть", – отметил Сенниченко.

Как сообщалось, указанный закон поручил ФГИ с 1 июля 2020 обеспечить функционирование в составе Единой базы данных отчетов об оценке модуля электронного определения оценочной стоимости, сервиса услуги электронной определения оценочной стоимости и автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости. Помимо того, к этому же сроку Фонд должен обеспечить передачу прав интеллектуальной собственности на Единую базу данных отчетов об оценке государству.

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