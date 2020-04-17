"Укрэнерго" ограничит производство "зеленой" и атомной электроэнергии из-за падения спроса

Также в указанные дни прогнозируется ограничения генерации ВИЭ в пиковые часы производства солнечных электростанций на суммарную величину 500-1000 МВт, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу оператора энергосистемы Украины.

В "Укрэнерго" пояснили, что в течение выходных дней 18-19 апреля в ОЭС Украины прогнозируется снижение среднесуточного потребления электрической энергии на 10-20% по сравнению со средним уровнем потребления в рабочие дни, которое сегодня составляет около 387 МВт-ч, и на 18% – по сравнению с выходными днями аналогичного периода предыдущих лет.

"Снижение потребления вызвано прежде всего сезонным потеплением: сейчас среднесуточная температура воздуха по сравнению с мартом увеличилась на 3,3°С и достигла показателя 8°С. А также снижением производства и прекращением деятельности предприятий сферы услуг и т.д. из-за карантинных мероприятий", – отмечается в сообщении.

В компании обращают внимание, что в то же время в общем балансе ОЭС Украины значительно увеличился объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Их суммарная пиковая мощность сегодня составляет более 4 тыс. МВт (в аналогичном периоде 2019 года – 1,2-1,8 тыс. МВт)", – сообщают в "Укрэнерго".