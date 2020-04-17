"Укравтодор" получил 10 тысяч жалоб на ямы за месяц

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Наибольшее количество обращений от пользователей Waze касалось полиции на дороге – 18,5 тыс. На втором месте – обращения о ямах на дорогах – 9,6 тыс.; затем – сообщения о ДТП и опасных ситуациях – 2,9 тыс. и почти 2,7 тыс. о дорожных работах.

Кроме того, пользователи также сигнализировали о SOS-ситуациях – 2,7 тыс., препятствиях на пути (отсутствует знак, не горит светофор и тому подобное) – 1,1 тыс., а также о погодных условиях (638).

"На этот раз "Waze Украина" помог нам собрать данные не только по категориям, но и с разбивкой по областям. Абсолютный чемпион по количеству обращений во всех категориях – Киев и область. Если вывести из сравнения Киевскую область, на ямы больше жаловались в Днепропетровской (1,1 тыс.) и Полтавской (1,1 тыс.) областях, а дорожные работы чаще всего обозначали в Полтавской (300) и Черкасской (247) областях", – отметили в агентстве.

Как сообщалось, "Укравтодор" совместно с дорожно-навигационным приложением Waze 10 декабря 2019 года запустили общий проект по обмену информацией. Теперь участники дорожного движения могут обращаться о ямах на дорогах, ДТП, дорожные работы, погодные условия с помощью смартфона, iOS CarPlay или Android Auto.