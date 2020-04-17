Нацполиция хочет закупить 200 кроссоверов за 98 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок – 21 апреля, аукцион намечен на следующий день – 22 апреля.

Автомобили должны быть поставлены до 17 июня текущего года, предполагается 100-процентная послеоплата в течение 90 рабочих дней.

Согласно техусловиям тендера, автомобили выпуска 2020 года должны быть оснащены бензиновыми двигателями экологического класса не ниже Евро-5 и рассчитаны на 5 человек.

По оценкам экспертов, в ценовом диапазоне, на который рассчитывает заказчик (488 тыс. грн за единицу), предложений немного.

Нацполиция уже предпринимала попытки закупить кроссоверы – в частности, в конце прошлого года не состоялся тендер на закупку 822 спецавтомобилей за 483,3 млн грн, в том числе 413 кроссоверов за 241,74 млн грн (или 585 тыс. грн за единицу) – заявку подал только один участник. 20 марта текущего года были признаны несостоявшимися торги на закупку Нацполицией различных авто на ожидаемую сумму 276 млн грн, в том числе 600 кроссоверов за 255,4 млн грн (426 тыс. грн за авто) – на торги не было подано ни одной заявки.