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17.04.20 17:54

Audi начнет постепенно возобновлять производство в Европе

Audi AG, входящая в группу Volkswagen AG (VW), планирует в ближайшие недели начать постепенно восстанавливать производство на своих предприятиях в Европе, работа которых была приостановлена на фоне пандемии коронавируса.

audi

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Главной составляющей этого процесса является принятие всеобъемлющего пакета мер, направленных на обеспечение безопасности работников", - сказано в сообщении.

В этой связи Audi следует рекомендациям органов здравоохранения Германии и других европейских стран.

Как отмечается, все действия будут координироваться с материнской компанией.

Ранее на этой неделе VW также сообщила, что намерена со следующей недели начать постепенное возобновление работы своих европейских заводов. Audi и VW приостановили производство в Европе в прошлом месяце в рамках мер, принимаемых с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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