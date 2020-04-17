БизнесЦензор

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17.04.20 17:29

У коррупционеров с начала года конфисковали всего 14 тысяч, – Казначейство

В январе - марте 2020 года поступление средств от конфискованных коррупционных активов составили всего 14 тыс. грн.

У коррупционеров с начала года конфисковали всего 14 тысяч, – Казначейство

Об этом сообщила Государственная казначейская служба в ответ на запрос главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, передает БизнесЦензор.

В частности, 950 грн в госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Еще 13 334 грн 45 коп. составляет сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения представляет.

У коррупционеров с начала года конфисковали всего 14 тысяч, – Казначейство 01

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