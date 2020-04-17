"Укравтодор" обещает заверить строительство бетонной дороги на Житомирщине до конца года. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"Большое строительство держится на масштабных проектах, которые обеспечивают полное обновление дорог по конкретному маршруту. Киев-Чоп является одной из лучших дорог Украины, да и она нуждается в обновлении и улучшении уровня безопасности движения. Именно это мы получим в результате реализации совместного проекта с ЕБРР и ЕИБ", – сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Проектом предусмотрено:

строительство и реконструкция четырех транспортных развязок на разных уровнях;

реконструкция существующего моста через реку Камянка;

реконструкция трех существующих путепроводов через железнодорожные пути;

строительство двух пешеходных мостов.

Сайчас ведутся работы по строительству искусственных сооружений. Через несколько недель начнется устройства цементобетонного покрытия.

Срок реализации проекта – 2 года. Подрядная организация – Sinohydro Corporation Limited, Китай

Финансирование проекту осуществляется за средства Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка.