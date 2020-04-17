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17.04.20 17:09

Бывший глава ФГИ Трубаров пытается восстановиться на должности через суд

Виталий Трубаров, который руководил Фондом госимущества (ФГИ) с сентября 2017 по сентябрь 2019 года, подал иск в Окружной Административный суд Киева с требованием востановить его в должности главы ФГИ. Истечения срока давности для подачи такого иска Трубаров объясняет тем, что боялся премьера Алексея Гончарука.

Бывший глава ФГИ Трубаров пытается восстановиться на должности через суд

Об этом сообщил нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на истечение сроков давности, суд принял к рассмотрению этот иск. Мы внемательно следим за ходом этого дела", - сказал Сенниченко.

Трубаров в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годы стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

Трубаров, возглавляя ФГИ, попал во множество скандалов. В частности, в 2018 году с его помощью была реализована схема, благодаря которой плату за оценку имущества собирали частные фирмы, связанные с Виталием Хомутынником и Антоном Яценко, которые на тот момент были нардепами от группы "Видродження".

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