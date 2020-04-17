Бывший глава ФГИ Трубаров пытается восстановиться на должности через суд

Об этом сообщил нынешний глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в ходе онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на истечение сроков давности, суд принял к рассмотрению этот иск. Мы внемательно следим за ходом этого дела", - сказал Сенниченко.

Трубаров в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годы стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

Трубаров, возглавляя ФГИ, попал во множество скандалов. В частности, в 2018 году с его помощью была реализована схема, благодаря которой плату за оценку имущества собирали частные фирмы, связанные с Виталием Хомутынником и Антоном Яценко, которые на тот момент были нардепами от группы "Видродження".