Минобороны подписало договоры на закупку китайского медоборудования на 65 миллионов со своим сотрудником

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, товар на условиях предоплаты поставят на условиях FOB только в аэропорт Шанхай.

Как выяснили журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), китайская-компания поставщик не специализируется на торговле медтехникой, а договор был подписан с представителем китайской компании - гражданином Украины, который, вероятно работает в самом Минобороны.

Все закупки на общую сумму 64,5 млн грн состоялись по упрощенной процедуре, установленной Кабмином 20 марта. Это постановление позволяет заказчику не проводить тендер, а просто обнародовать отчет и договор в электронной системе закупок.

В целом Министерство обороны закупает: 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21,14 млн грн) 10 тыс. защитных щитков для лица (на сумму 280,6 тыс. грн); 1000 пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1,12 млн грн); 150 тыс. респираторов FFP2 (на сумму 9,61 млн грн); 55 тыс. респираторов FFP3 (на сумму 5,92 млн грн); 15,5 тыс. комплектов многоразовых комбинезонов ("костюм биологической защиты") (на сумму 8,89 млн грн); 2,5 млн одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17,54 млн грн).

Днем позже Минобороны обнародовало договор с этой же китайской фирмой, специализирующейся на телекоммуникационном оборудовании, на поставку партии экспресс-тестов для диагностики коронавирусной болезни в количестве 20 тыс. за 5,14 млн грн.

Китайская фирма Combasst Industry Development, которая будет поставлять все перечисленные товары, зарегистрирована в Шанхае и не специализируется на медицинском оборудовании. В основном компания продает оборудование для записи и передачи видео, а также для телефонии.

Журналисты связались с директором и владельцем компании – китаец Гуань Цзюнь (Guan Jun) сообщил по телефону, что все товары китайского производства будут закуплены у других фирм.

"Я владею компанией Combasst, да. Этот заказ включает много различных типов товаров и мы их закупим у китайских производителей, кроме того я также владею медицинской фирмой в Шанхае. И мы будем закупать все товары на территории континентального Китая и доставлять в Украину, у меня в Украине есть один сотрудник, и у нас есть разрешения высылать товары по миру", – заявил он.

Названия конкретных производителей, у которых он закупает тесты, ИВЛ и другие товары для Украины Гуань Цзюнь не смог назвать.

В Украине Combasst представляет гражданин Украины Андрей Николаевич Беленький, действующий на основании доверенности от 6 апреля – это день, когда Министерство объявило о поиске поставщиков.

Владелец китайской фирмы Гуань Цзюнь утверждает, что это "его друг" и утвердительно отвечает на вопрос, что сам Беленький работает в Министерстве обороны.

По данным двух источников "Схем" в системе Минобороны, этот человек работает в Главном управлении разведки. Журналисты разыскали в реестрах нескольких гражданин Украины с таким же ФИО, один из них, 1966 года зарегистрирован по адресу Электриков, 33 в Киеве, который является адресом Главного управления разведки Украины.

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Игорь Хоменко, командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, который подписал договор, в разговоре с журналистами отметил, что Combasst Industry Development была единственной фирмой, которая прислала предложения, а на замечание о том, что она не является спецализированной, отметил: "Я в курсе. Там проверяли эту фирму спецслужбы – СБУ и контрразведка. Сказали, что товар есть и то, что компания может быть посредником – не проблема".

На вопрос является ли Андрей Беленький, который подписал договор от имени победителя тендера, сотрудником Минобороны, Игорь Хоменко ответил: "Может и является, не знаю. Насколько я знаю, он не является сейчас сотрудником, но он является сотрудником каких-то структур".

В свою очередь начальник управления медицинского снабжения Командование Медицинских сил ВСУ Виталий Фурдик, который также подписывал часть договоров, утверждает, что "предложений было больше десяти", однако Combasst выбрали за минимальное ценовое предложение.

На вопрос о том, является ли Андрей Беленький сотрудником Минобороны или Главного управления разведки, Виталий Фурдик ответил: "Я не скажу, является ли он сотрудником, но на него оформлено поручение и доверенность от этой компании".

Сам Андрей Беленький в телефонном разговоре с журналистами "Схем" пообещал поговорить позже, но после этого выключил телефон.

Как отмечают Наші гроші, Андрей Николаевич Беленький также был известен как атташе по вопросам обороны Украины в Китае и военный атташе Украины в Иране.