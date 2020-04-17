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17.04.20 16:46

Фонд соцстрахования начал принимать заявления на оплату больничных онлайн

Фонд социального страхования Украины обеспечил бесконтактную и дистанционную формы подачи заявлений-расчетов для оплаты больничных.

Фонд соцстрахования начал принимать заявления на оплату больничных онлайн

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

"Мы советуем на время карантина предпочесть дистанционную форму подачи документов - на электронный документооборот перешли уже более 65% страхователей", - сказано в сообщении.

Чтобы подать заявление-расчет дистанционно, у работодателя должен быть заключен соответствующий договор с Фондом. 

Документы подаются с применением электронной подписи/печати, а клиентское специализированное программное обеспечение для создания и представления электронных документов работодатель выбирает самостоятельно. 

Но даже если работодатель не имеет возможности подать заявление-расчет дистанционно, Фонд проводит работу по организации бесконтактного приема документов - для этого в отделениях расположены специальные ящики.

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