БизнесЦензор

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17.04.20 16:27

Польская компания выпустила автобус на водороде

Польская компания "Solaris" ввела в эксплуатацию новый городской автобус "Urbino 12 hydrogen", который работает на водороде.

водород

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на "Solaris".

Водородный автобус "Urbino 12" оборудован водородными топливными элементами мощностью 60 кВт. В них происходит процесс электролиза, в результате которого вырабатывается электроэнергия, которая питает трансмиссию.

На одной заправке автобус может проехать около 350 км. Водород хранится в газообразном виде под давлением в 350 атмосфер в 5 баллонах, размещенных вдоль крыши автобуса.

Для снижения энергопотребления автобус оснащен климатической установкой с тепловым насосом на основе CO2, что позволит использовать отработанное тепло от топливных элементов. Как заявляет производитель, такое решение гарантирует достаточно высокую эффективность и позволит еще больше увеличить дальность пробега.

Компания "Solaris" известна автобусами "Neoplan", а также одними из первых электрических автобусов.

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