S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

S&P ожидает, что по итогам 2020 года мировой ВВП снизится на 2,4%. В конце марта агентство прогнозировало рост мирового ВВП на 0,4%. Агентство внесло изменения в свой прогноз из-за пандемии коронавируса COVID-19, экономическое влияние которого "оказалось дольше и интенсивнее, чем предполагалось", уточняется в пресс-релизе S&P. В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,9%, прогнозирует агентство.

Согласно докладу S&P, ВВП США в 2020 году снизится на 5,2% (вместо ожидавшегося ранее снижения на 1,3%), в следующем году прогнозируется рост на 6,2%. ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,3% (вместо 2%). В 2021 экономика зоны евро вырастет на 5,6%.

ВВП Германии сократится на 6% (вместо 1,9%), в 2021 году поднимется на 4,3%. ВВП Франции уменьшится на 8% (вместо 1,7%), в следующем году вырастет на 6,1%. ВВП Великобритании снизится на 6,5% (вместо 2%), в 2021 году вырастет на 6%. ВВП Китая замедлит рост до 1,2% (вместо роста до 2,9%), в следующем году рост ускорится до 7,4%. ВВП Испании сократится на 8,8% (вместо 2,1%), в 2021 году вырастет на 5,1%. ВВП Италии снизится на 9,9% (вместо 2,6%), в следующем году поднимется на 6,4%. ВВП Индии замедлит рост до 1,8% (вместо роста до 3,6%), в 2021 году вырастет на 7,5 %.

В S&P считают, что сфера услуг пострадает больше, чем производители товаров. Кроме того, пандемия COVID-19 сильнее скажется на малом бизнесе, чем на крупном.

"Несмотря на то, что в ближайшей перспективе ситуация кажется мрачной, графики заболеваемости выравниваются, и акцент сместился к восстановлению. Его продолжительность и темпы будут зависеть от сочетания политики в сферах здравоохранения и экономики, реакции людей и компаний, а также состояния рынка труда и малых и средних предприятий", - пояснили в агентстве.