Школа заплатила 1,3 миллиона фирме бывшего депутата за уже установленные родителями окна

Об этом свидетельствует постановление Ковпаковского райсуда Сум от 9 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Так, согласно распоряжению Кабмина от 7 ноября 2018 года в том числе были выделены деньги на капитальный ремонт здания КУ "Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней №20" по адресу: Сумы, ул. Металлургов, 71. Речь идет о замене оконных и дверных блоков.

Однако, по данным следствия, замена части оконных и дверных блоков в помещении, на которое в 2018 году было выделено 1,26 млн грн, фактически была осуществлена ​​в 2017 году за деньги родителей учеников школы №20.

Для замены оконных и дверных блоков в школе, в декабре 2018 года это учебное заведение заключило с частной фирмой "Тимвел" договор на сумму 1,26 млн грн. Фирма получила подряд без конкуренции.

В рамках расследования дела суд предоставил следователям доступ к банковскому счету "Тимвел".

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Владельцем и руководителем ПФ "Тимвел" является Александр Тимчук. В 2010-2015 годах он был депутатом Сумского горсовета от фракции партии "Родной город", от которой шел в мэры бывший градоначальник Геннадий Минаев. В 2015 году Тимчук баллотировался в Сумской горсовет от "Блока Петра Порошенко "Солидарность", но не прошел.

Согласно данным в системе "Прозорро", за последние 4 года "Тимвел" выиграл тендеров на общую сумму 96,15 млн грн.