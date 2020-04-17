Руководить "Укравтодором" вместо Кубракова будет глава "картеля" Сиротинский, – СМИ

Об этом со ссылкой на блог редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова пишет Delo.ua, передает БизнесЦензор.

В частности, Сиротинский недавно стал одним из семи внештатных советников премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам Николова, Сиротинский займет место советника, который до недавнего времени отвечал за медиа-сопровождение проекта "Большое строительство".

Сиротинского называют главой "дорожного картеля" – группы компаний, которые почти монопольно выигрывают большинство тендеров на строительство дорог национального значения. В ассоицачию входят, например, "Автомагистраль-Південь", "Онур Конструкцион Интернешнл", "Ростдорстрой", "Техно-Буд-Центр", "Транс лайн групп", "Дорожное строительство "Альтком", "Автодор", "Дрог-Буд Украина".

По данным издания Наші гроші, фирма "Дрог-Буд Украина", в которой работает Сиротинский, выиграла тендеров на дорожное строительство на 297 млн грн, большинство из этой суммы компания получила от Службы автомобильных дорог в Львовской области, которую в 2010-2012 годах возглавлял Сиротинский.

Читайте также: Шмыгаль призвал дорожные компании найти работу для вернувшихся заробитчан

Издание отмечает, что Сиротинский особенно активно выступает за сохранение ряда дискриминационных требований "Укравтодора", которые помогают компаниям "картеля" получать дополнительную прибыль. Среди них – наличие опыта выполнения аналогичных работ на ту же сумму, на которую претендует участник тендера, для той же категории дорог, что не позволяет участвовать в торгах новым компаниям. Утвердить соответствующие методические рекомендации Минэкономразвития сможет после 19 апреля.

При этом назначение Сиротинского случилось одновременно с усилением влияния премьер-министра Дениса Шмыгаля на "Укравтодор". В частности, правительство 1 апреля внесло изменения порядок назначения главы агентства и его замов. Теперь Кабмин самостоятельно может назначать главу автодора, а заместителей премьер вообще может определять единолично.

По мнению Юрия Николова, назначение Сиротинского советником – это первый шаг к отстранению от управления "Укравтодором" его нынешнего главы Александра Кубракова.

"У Кубракова якобы в мае заканчивается испытательный срок, и встанет вопрос продления контракта. Тогда можно будет его выгнать и повесить на него какой-нибудь тактический факап с любой дороги", – отмечает журналист.

По его словам, именно для этого случая якобы мог быть подготовлен сценарий с расширением полномочий Кабмина в "Укравтодоре".

Николов отмечает, что Сиротинский ближе Шмыгалю, чем Кубраков и другие выходцы из организации BRDO предыдущего премьера Алексея Гончарука.

"В отличие от мальчиков-тусовщиков эти мужчины (Сиротинский и Шмыгаль, – ред.) давно делали карьеру на госслужбе. Когда Шмыгаль в начале 2010-х взбирался по ступеням в Львовской облгосадминистрации – Сиротинский возглавлял Львовскую службу автодорог (филиал "Укравтодора")", – отмечает Николов.

По его словам, осталось лишь дождаться, пока Кубраков проведет через Минэкономики дискриминационные требования в Методические рекомендации для дорожного строительства, а также "проведет по быстрому еще тендеров миллиардов на 30 для "картеля" (да, это вопрос ближайших недель), и после этого он станет окончательно не нужным картелю".