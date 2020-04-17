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17.04.20 15:30

СБУ обнаружила схему нанесения ущерба государственному авиапредприятию на 300 миллионов (обновлено)

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на нанесении убытков одном из госпредприятий авиационной отрасли более чем на 300 млн грн.

СБУ обнаружила схему нанесения ущерба государственному авиапредприятию на 300 миллионов (обновлено)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и присвоил телекоммуникационное оборудование, приобретенное в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса, правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные сделки", – сказано в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

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